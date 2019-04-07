Дебаты Порошенко и Зеленского пройдут в телестудии

Центральная избирательная комиссия Украины подтвердила, что официальные теледебаты кандидатов в президенты должны пройти 19 апреля в студии Общественного телевидения, пишет Дойче велле.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что дебаты проводятся за счет государственных средств, и ни ЦИК, ни кандидаты не могут менять норму закона.

По словам председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, дебаты пройдут на Общественном телевидении с 20:00 до 21:00 19 апреля. Он выразил сомнения в технической и логистической возможности провести в тот же день дебаты и на стадионе НСК "Олимпийский".

По Закону о выборах президента Украины теледебаты претендентов, оплачиваемые за счет госбюджета, должны проводиться в последнюю пятницу перед днем голосования.