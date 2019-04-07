Азербайджан поставит в Пакистан нефти на $100 млн

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение о поставках азербайджанской нефти в Пакистан на $100 млн, заявил пакистанский посол в Баку Саид Хан Мохманд.

«На прошлой неделе в Исламабаде было подписано соглашение о поставках Азербайджаном своей нефти Пакистану на сумму $100 млн», - сказал С.Х.Мохманд во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Пакистан «испытывает серьезный недостаток в энергоресурсах и закупает нефть у других стран».

«Этот процесс начался еще в феврале 2017 года во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан», - отметил С.Х.Мохманд.

По его словам, это только начало энергетического сотрудничества между Баку и Исламабадом. «В будущем ожидаются инвестиции Азербайджаном в энергосектор Пакистана. Этот и другие вопросы будут обсуждаться завтра в Баку в рамках встречи пакистанской делегации с руководством SOCAR», - подчеркнул посол.