По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство по чрезвычайным ситуациям от имени правительства Азербайджана направит гуманитарную помощь в Исламскую Республику Иран. Об этом сообщает сайт МЧС.

Согласно информации, в настоящее время ведется работа по отправке гуманитарной помощи общей стоимостью 950 тысяч манатов.

Отметим, что начавшиеся с 20 марта сильные дожди в Иране привели к внезапным паводкам в провинциях Голестан и Мазандаран, а также затоплению городов и сел на юго-западе Исламской Республики. Наводнениями охвачены двадцать пять из 31 иранской провинции.

Жертвами наводнения стали по меньшей мере 70 человек.