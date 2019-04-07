70 конгрессменов добиваются признания "геноцида армян" в США
Члены Палаты представителей США Адам Шифф и Гас Билиракис представили новую резолюцию о признании т.н. «геноцида армян». Резолюцию поддержали более 70 конгрессменов США, передает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).
Как сообщает «Новости Армения», конгрессмены предложили внести ряд новых положений в политику Вашингтона, включая меры, направленные на реализацию определенных шагов с целью признания геноцида армян.
Авторы призывают власти США официально признать т.н. «геноцид армян», пресекать попытки его отрицания.