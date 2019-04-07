Facebook создаст свою криптовалюту

С целью создания собственной криптовалюты компания Facebook намерена привлечь от венчурных фондов до $1 млрд. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Twitter обозреватель газеты The New York Times Натаниел Поппер.

Согласно информации, привлеченные средства будут использованы в качестве гарантийной базы цифровой валюты Facebook, курс которой будет привязан к корзине иностранных валют, хранимых на банковских счетах.

Facebook планирует интегрировать свою криптовалюту в три приложения — WhatsApp, FB Messenger и Instagram, общая ежемесячная аудитория которых составляет 2,7 млрд человек.

Компания уже ведет переговоры с криптовалютными биржами о том, чтобы добавить свою криптовалюту в листинг.

Ожидается, что разработка новой криптовалюты будет завершена к концу первого полугодия 2019 года.