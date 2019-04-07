90,5% респондентов положительно оценили реформы Ильхама Алиева Результаты опроса
Компания Opinion Waу в целях изучения отношения населения страны к нынешней общественно-политической ситуации в Азербайджане, курсу реформ, проводимому президентом Ильхамом Алиевым в последний год, общей внутренней и внешней политике правительства провела широкий опрос мнений во всех регионах Азербайджана, за исключением Нахчыванской АР.
Итоги опроса во вторник на пресс-конференции в Баку обнародовал руководитель компании Opinion Way Брюно Жанбар.
Было отмечено, что по итогам опроса, 80,1 процент респондентов расценили сохранение нынешней общественно-политической и социально-экономической стабильности в стране как самый успешный результат деятельности президента Ильхама Алиева.
На вопрос Opinion Way «Как вы оцениваете осуществляемую в Азербайджане социально-экономическую деятельность и реформы, проведенные президентом Ильхамом Алиевым в этой области за последний год?» 90,5% участников опроса ответили в целом положительно, из них 64% подчеркнули, что «полностью одобряют», 26,5% - «в основном, одобряют» деятельность правительства, и лишь 6,0% опрошенных ответили на этот вопрос «не одобряю», а 3,5% - «не знаю».
На вопрос Opinion Way об оценке выполнения предвыборных обещаний президента Ильхама Алиева 75,6 процента респондентов в целом ответили положительно. При этом лишь 5,8% опрошенных пришли к выводу о невыполнении данных обещаний, а 4,2% - затруднились ответить.
Кадровые реформы президента Ильхама Алиева также были высоко оценены гражданами, принимавшими участие в опросе. 78,8% респондентов, ответивших на связанные с этим вопросы, непосредственно выразили положительное мнение об осуществляемой кадровой политике, из них 43,3% указали, что полностью довольны, а 35,5% - в основном довольны преобразованиями в данной сфере.
Особое внимание президента Ильхама Алиева к развитию регионов завоевало большое одобрение граждан. 90,4% респондентов расценили коэффициент полезного действия многочисленных поездок Президента в регионы как положительный, 48,9% - как «очень высокий», 27,5% - как «в основном, высокий», а 14% - как «частично высокий».
Результаты опроса, связанные с внешней политикой Ильхама Алиева, также отражают позитивную позицию населения: 89,9% участников опроса ответили на этот вопрос положительно, из них 73,9% расценили деятельность в этой сфере как «отлично», 16,0% - «удовлетворительно», 2,4% - «неудовлетворительно», а 7,7% ответили «точно не знаю».
Таким образом, как видно, ответы респондентов на опрос Opinion Waу еще раз подтверждают, что азербайджанское общество оказывает президенту Ильхаму Алиеву большое доверие. Обобщенные средние результаты свидетельствуют о том, что если сегодня вновь будут проведены президентские выборы, то Ильхам Алиев может получить голоса абсолютного большинства - примерно 83-85 процентов избирателей страны.