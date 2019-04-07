Компания Opinion Waу в целях изучения отношения населения страны к нынешней общественно-политической ситуации в Азербайджане, курсу реформ, проводимому президентом Ильхамом Алиевым в последний год, общей внутренней и внешней политике правительства провела широкий опрос мнений во всех регионах Азербайджана, за исключением Нахчыванской АР.

Итоги опроса во вторник на пресс-конференции в Баку обнародовал руководитель компании Opinion Way Брюно Жанбар.

Было отмечено, что по итогам опроса, 80,1 процент респондентов расценили сохранение нынешней общественно-политической и социально-экономической стабильности в стране как самый успешный результат деятельности президента Ильхама Алиева.

На вопрос Opinion Way «Как вы оцениваете осуществляемую в Азербайджане социально-экономическую деятельность и реформы, проведенные президентом Ильхамом Алиевым в этой области за последний год?» 90,5% участников опроса ответили в целом положительно, из них 64% подчеркнули, что «полностью одобряют», 26,5% - «в основном, одобряют» деятельность правительства, и лишь 6,0% опрошенных ответили на этот вопрос «не одобряю», а 3,5% - «не знаю».

На вопрос Opinion Way об оценке выполнения предвыборных обещаний президента Ильхама Алиева 75,6 процента респондентов в целом ответили положительно. При этом лишь 5,8% опрошенных пришли к выводу о невыполнении данных обещаний, а 4,2% - затруднились ответить.