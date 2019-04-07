Адвокат-миллионер попался на магазинной краже
В США 58-летний адвокат Эндрю Липпи, владелец восьмимиллионного поместья в курортном городе Ки-Уэст, был арестован за кражу товаров из магазина сети Kmart, сообщает сайт местного телеканала Local 10.
Согласно информации, общая стоимость похищенного адвокатом не превышает трехсот долларов.
По сведениям полиции, Липпи купил кофе-машины Keurig и другие предметы домашнего обихода, а затем вернул пустые запечатанные коробки, выдав их за возвращаемые товары, и потребовал вернуть стоимость покупок.
Причина подобного поведения адвоката стражам порядка неясна.