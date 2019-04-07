В Ливии собираются арестовать Хафтара
Президентский совет Ливии поручил военной прокуратуре выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников, участвующих в наступлении на Триполи, сообщает телеканал Al Jazeera.
Согласно информации, президентский совет под руководством главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа отдал распоряжение подготовить ордера для ареста всех причастных к военной кампании в Триполи.
Ранее Сарадж заявлял, что военнослужащие ливийской национальной армии и их командующий Халифа Хафтар предстанут перед ливийским и международным судами.