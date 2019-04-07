Прокуратура Турции займется нарушениями на выборах мэра Стамбула

Прокуратура Турции ведет расследование дела о нарушениях в ходе выборов мэра Стамбула, сказал глава МВД страны Сулейман Сойлу, сообщает РИА Новости.

"Тема злоупотреблений на избирательных участках в стамбульском районе Бююкчекмедже рассматривается в прокуратуре, речь идет о злоупотреблениях, мошенничестве и коррупции. Мы сразу заметили злоупотребления, но на исправление не хватило времени", - сказал журналистам министр.

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) подала апелляцию в центризбирком на предварительные итоги прошедших 31 марта выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. ЦИК ведет пересчет голосов.

Имамоглу ранее объявил о своей победе на выборах мэра Стамбула в воскресенье и призвал ЦИК как можно скорее опубликовать официальные итоги голосования. По предварительным итогам выборов, он набрал 48,79% голосов, опережая своего соперника, кандидата от правящей ПСР, Бинали Йылдырыма, получившего 48,52% голосов.