Макрон проведет встречи с Порошенко и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречи с президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Об этом пишет украинское издание Левый берег со ссылкой на источников в дипломатических кругах.

Отмечается, что встречи пройдут перед вторым туром президентских выборов в Украине. Конкретные даты и место встречи не уточняются.

Отметим, что 12 апреля канцлер Германии Ангела Меркель примет в Берлине Петра Порошенко.