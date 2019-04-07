В Баку погиб еще один школьник

В заявлении говорится, что 21 февраля около 12:00 ученик 11-го класса Илькин Мехман оглу Лятифов упал во время игры в футбол на школьном стадионе. Находившемуся рядом однокласснику он сказал, что чувствует себя плохо.

Бакинская средняя школа №123 распространила заявление в связи со смертью ученика этого учебного заведения.

С помощью одноклассников Лятифов был доставлен в медпункт школы. После осмотра школьный врач вызвал скорую помощь, которая госпитализировала учащегося в клиническую больницу № 3. В больнице Лятифову был поставлен диагноз "закрытая черепно-мозговая травма".

Информация о кровотечении во внутренних органах учащегося и то, что он должен быть срочно прооперирован, была немедленно доведена до его родителей. Сотрудники школы также оказали финансовую помощь семье учащегося.

15 марта стало известно о смерти Лятифова. После его смерти стало известно, что Илькин получил травму при игре со своими одноклассниками. В результате двое учащихся школы были взяты под стражу в качестве подозреваемых.

Администрация школы выразила соболезнования семье Лятифова.

Правоохранительные органы проводят соответствующее расследование.