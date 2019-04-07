Приехавшую на переговоры Мэй забыли встретить видео
Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй забыли встретить, когда она приехала на переговоры по выходу страны из Евросоюза. На это обратило внимание издание The Independent на свой странице в Twitter.
«Тереза Мэй приехала в Берлин на острые переговоры по Brexit... Но, к сожалению, не было никого, кто мог бы ее поприветствовать», - отмечается в сообщении.
Today Theresa May arrived in Berlin for knife-edge Brexit talks... but unfortunately there was no one there to greet her pic.twitter.com/eNicdIGTSo— The Independent (@Independent) 9 апреля 2019 г.
На кадрах видно, что Мэй в одиночестве прошла по красной дорожке в здание, а вслед за ней внутрь направились журналисты. Однако вскоре репортеры вновь расположились у входа. Сразу за ними на улицу для совместной фотографии вышли Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель. Политики под щелканье объективов обменялись приветствиями.