Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй забыли встретить, когда она приехала на переговоры по выходу страны из Евросоюза. На это обратило внимание издание The Independent на свой странице в Twitter.

«Тереза Мэй приехала в Берлин на острые переговоры по Brexit... Но, к сожалению, не было никого, кто мог бы ее поприветствовать», - отмечается в сообщении.