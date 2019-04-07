Иран объявил войну Центральному командованию ВС США

Иранская армия будет бороться против Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), внесенного Высшим советом национальной безопасности (ВСНБ) Ирана в список террористических организаций. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Ирана, передает сегодня Anadolu.

Иран обвинил вашингтонскую администрацию в поддержке террористических организаций в регионе.

В сообщении говорится, Соединенные Штаты приложили усилия для защиты интересов Израиля и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

«США дестабилизируют ситуацию во многих регионах мира, используя для этого террористические организации, такие как ИГИЛ, «Аль-Каида» и «ан-Нусра». Именно Вашингтон сыграл ключевую роль создании этих преступных организаций. Ситуация в Ираке, Сирии, Йемене и Афганистане, а также открытая поддержка террористов ИГИЛ являются наглядным примером попыток США подорвать региональную безопасность», - говорится в сообщении иранского Генштаба.

Накануне президент США Дональд Трамп принял решение о включении иранского Корпуса стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций. В ответ ВСНБ Ирана внес CENTCOM в список террористических организаций.