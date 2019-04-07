Сотрудники МЧС спасли из-под завалов двух человек
В Уджарском районе спасатели МЧС Азербайджана спасли двух человек, оставшихся под завалами, сообщает сайт ведомства.
Согласно информации, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате обвала, произошедшего во время ремонтных работ на подземных линиях водоснабжения, два человека остались под грязевой массой.
На место происшествия были привлечены спасатели Государственной службы противопожарной охраны.
В результате принятых мер людей удалось спасти.