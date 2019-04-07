В Минске украли часы азербайджанского дипломата

Азербайджанский дипломат Латиф Гандилов забыл часы в помещении бизнес-зала Национальный аэропорта «Минск». Их забрал 37-летний украинец, сообщает haqqin.az со ссылкой на Naviny.by.

По сообщению МВД Беларуси, дипломат написал заявление о пропаже. Сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов установили личность подозреваемого и вернули похищенное. В отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело за кражу.

Дипломат написал благодарность на имя министра внутренних дел Игоря Шуневича.