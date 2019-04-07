Крупнейший российский сотовый оператор МТС подал развернутый иск против Туркменистана в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (МЦУИС), говорится в сообщении оператора, передает РИА Новости.

«Общие потери МТС в настоящее время оцениваются в 1,5 миллиарда долларов. МТС намерена решительно защищать свои требования в арбитраже до наступления удовлетворяющего ее исхода и получения реального возмещения», - говорится в сообщении.

МТС в конце сентября 2017 года сообщила о вынужденной приостановке предоставления услуг связи в Туркменистане в связи с действиями государственной компании электросвязи «Туркментелеком», заключающимися в отключении услуг международной, междугородней и зоновой связи и услуг доступа в интернет.

В июле 2018 года компания обратилась с иском в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке против Туркменистана. Сумма иска тогда была указана в размере 750 миллионов долларов.