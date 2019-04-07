Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что санкции против России оказались успешными, в связи с чем Вашингтон планирует в дальнейшем вводить новые ограничения в отношении Москвы, сообщает RT.

По его словам, санкции являются важным инструментом, и до этого США эффективно использовали их против России.

«...Мы продолжим использовать их против России в связи с её ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение», - добавил Мнучин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при администрации Трампа было введено много антироссийских санкций, с которыми страна не согласна и никогда не согласится.