МВФ о росте ВВП Азербайджана

Международный валютный фонд (МВФ) рост ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозирует на уровне 3,4%, отмечается в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, опубликованного фондом.

Согласно оценкам фонда, в 2020 году рост ВВП Азербайджана замедлится до 3,1%.

По прогнозам фонда, в 2024 году рост ВВП Азербайджана составит 1,7%.

По прогнозам МВФ, инфляция в Азербайджане в 2019-2020 годах составит 2,5% в год. На 2024 год фонд среднегодовую инфляцию в Азербайджане прогнозирует на уровне 3%.

Профицит платежного баланса Азербайджана МВФ в 2019 году прогнозирует на уровне 11,7% ВВП (октябрьский прогноз – 8,1% ВВП), в 2020 году – 13,3% ВВП, в 2024 году – 12,8% ВВП.

Показатель безработицы в Азербайджане в 2019-2020 годах останется на уровне 5%.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,6%, в 2020 году – 3,8%, среднегодовую инфляцию на 2019 год – 3,8%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%, инфляция – 2,3%, профицит платежного баланса – 12,2% ВВП.