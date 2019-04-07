Турция осудила решение США
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил решение США внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций, сообщает РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что внесет КСИР в список иностранных организаций, которые США считают террористическими. Высший совет национальной безопасности Ирана, назвав безосновательным принятое Вашингтоном решение, признал Центральные командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
"Подобные решения открывают дорогу нестабильности в нашем регионе", - сказал Чавушоглу журналистам, комментируя решение Трампа.