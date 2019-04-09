Ильгар Мамедов собрал, а власти проверяют
Центральная избирательная комиссия создала рабочую группу для изучения подписей, представленных в Милли Меджлис политическим движением Real для принятия ряда законов. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, рабочая группа проверит достоверность 41,5 тысячи подписей, представленных парламенту инициативной группой движения политического движения ReAl, а также соответствие их гражданам Азербайджана, достигшим избирательного возраста.
В состав группы вошли эксперты Центра судебной экспертизы Минюста и специалисты Министерства внутренних дел. Координатором Рабочей группы назначен член ЦИК Этибар Алиев.
По окончании процесса оценки и протоколы рабочей группы будут направлены в Милли Меджлис.
Отметим, что движение Real выступило с инициативой принятия законов о выборах мэра в Баку, о компенсации ущерба, полученного в результате девальвации, гражданам и юридическим лицам, выплачивающим банковские кредиты, и закона об оплате государством получения высшего образования.