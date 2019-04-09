Напомним, известный в криминально-политических кругах под псевдонимом "Гуська" экс-депутат возглавлял дружинную силовую клановую организацию по разгону оппозиционных митингов. Впоследствии, Г.Абдуллаев был арестован по обвинению в криминализации своего бизнеса, а после освобождение из тюрьмы бежал в Германию. В последние годы Г.Абдуллаев примкнул к оппозиции и выступал за свержение правящей партии в Баку.

В Бакинском военном суде состоялось заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-депутата Гусейна Абдуллаева и его матери Зейнаб Абдуллаевой. Задержанный в Турции и экстрадированный в Азербайджан экс-депутат обвиняется в незаконном предпринимательстве, мошенничестве, уклонении от налогов и вымогательстве.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az из зала суда, наряду с Абдуллаевыми перед судом предстали еще семь человек, среди которых и несколько военнослужащих Государственной пограничной службы.

Хотя процесс над Абдуллаевыми был объявлен открытым, представителей СМИ в зал судебных заседаний не допустили. Согласно сведениям, полученным нашим корреспондентом из источников в суде, сегодня первым выступил прокурор, который зачитал обвинительный акт. Ни один из обвиняемых виновным себя не признал.

Обвинение утверждает, что Зейнаб Абдуллаева несколько раз покидала страну и возвращалась в Азербайджан по паспорту своей сестры. Кроме привлеченных к уголовной ответственности за нарушение правил пересечения границы пограничников, перед судом предстал и водитель Н.Алиев, который на своей машине возил З.Абдуллаеву на погранпункт.

Н.Алиев в своих показаниях заявил, что работает таксистом и перевозил Зейнаб Абдуллаеву как нанявшую его пассажирку. Он также отметил сказал, что его просил об этом другой обвиняемый - Интигам Сулейманов.

«Интигам попросил меня отвезти супругу его дяди в Балакян, я и согласился. Откуда мне было знать, с какой целью Зейнаб ханум ездила туда», - сказал обвиняемый.

В ходе судебного процесса было установлено, что, несмотря на запрет покидать Азербайджана, Зейнаб Абдуллаева неоднократно ездила за границу.

В обвинительном акте указано, что пограничники, используя служебное положение в корыстных целях, за взятки содействовали З.Абдуллаевой, чтобы она могла пересекать границу по чужому паспорту.