Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Стенограмма обращения российского лидера опубликована на сайте Кремля, сообщает «Лента.ру».

Описывая отношения России и Швеции, Путин подчеркнул, что они развиваются, несмотря на трудности, и назвал шведскую сторону «друзьями». Однако переводчик заменил слово на «партнеры».

«Я сказал "друзей", а он перевел "партнеров". Бандит просто», - отметил российский президент.

Путин добавил, что в России работает более 500 шведских компаний и всех их страна рассматривает «именно как друзей».