Во вторник в Лиге чемпионов состоялись два четвертьфинальных матча.

«Ливерпуль» на «Энфилде» принимал португальский «Порту» и выиграл со счетом 2:0, обеспечив себе комфортное преимущество перед ответной игрой. На 5-й минуте отличился Наби Кейта, а на 26-й – Роберто Фирмино.

«Тоттенхэм Хотспур» в рамках английского дерби принимал «Манчестер Сити». Единственный гол на 78-й минуте забил корейский футболист «Хотспур» Сон Хен Мин.

Отметим, что на 13-й минуте игрок «Ман Сити» Серхио Агуэро не забил пенальти.

Ответные игры в этих парах состоятся 17 апреля. А уже сегодня состоятся матчи «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» и «Аякс» - «Ювентус».