Не верьте тем, кто говорит вам, что в Баку нечего смотреть.

Не верьте тем, кто говорит вам, что для того, чтобы увидеть шедевры мирового искусства, требуются большие финансовые средства.

Не верьте тем, кто говорит вам, что театр и кино несовместимы.

Кто вам вообще это все сказал?

Отведите его (или ее) в Park Cinema.

«Вишневый сад», один из лучших театральных спектаклей в мире, получивший премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая драма, большая форма» будет показан в прямом эфире в кинотеатре Park Cinema Metropark 14 апреля в 19:00.

Произведение Антона Чехова в постановке Льва Додина с Ксенией Раппопорт, Данилой Козловским и Елизаветой Боярской в главных ролях завоевало сердца и умы лучших театральных критиков мира, и это, пожалуй, прекрасный повод положить начало новой традиции – прямым трансляциям театральных спектаклей в кинотеатре.