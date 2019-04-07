Park Cinema: большое искусство за маленькие деньги Впервые в Азербайджане!
Не верьте тем, кто говорит вам, что в Баку нечего смотреть.
Не верьте тем, кто говорит вам, что для того, чтобы увидеть шедевры мирового искусства, требуются большие финансовые средства.
Не верьте тем, кто говорит вам, что театр и кино несовместимы.
Кто вам вообще это все сказал?
Отведите его (или ее) в Park Cinema.
«Вишневый сад», один из лучших театральных спектаклей в мире, получивший премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая драма, большая форма» будет показан в прямом эфире в кинотеатре Park Cinema Metropark 14 апреля в 19:00.
Произведение Антона Чехова в постановке Льва Додина с Ксенией Раппопорт, Данилой Козловским и Елизаветой Боярской в главных ролях завоевало сердца и умы лучших театральных критиков мира, и это, пожалуй, прекрасный повод положить начало новой традиции – прямым трансляциям театральных спектаклей в кинотеатре.
«Конечно, мы понимаем, что некоторым любителям театра не по карману поехать в Москву и увидеть все это вживую, но в то же время это можно сделать всего за 13 манатов, купив билет в кино», - говорит пиар-менеджер сети Park Cinema Рустам Фаталиев.
Помимо «Вишневого сада» в Park Cinema Metropark будет показана и прямая трансляция «Гамлет|Коллаж» в исполнении Театра наций, в постановке Робера Лепажа с Евгением Мироновым в главной роли. Приобрести билеты можно на официальном сайте сети кинотеатров Park Cinema.
Кстати, уже сегодня в Park Cinema Flame Towers будет показан спектакль «Франкенштейн» с Бенедиктом Камбербетчем.
Впрочем, не театром единым, как говорится.
Park Cinema стал одной из локаций Недель франкофонии – важнейшего социально-культурного события в жизни Баку. 13 апреля в 15:00 в Park Cinema Flame Towers будет показан последний из пяти фильмов в рамках Недель франкофонии, это лента «Казандзакис», рассказывающая про одного из самых известных греческих писателей, и, возможно, самого известного из живших в XX веке, Никоса Казандзакиса. Вход на сеанс – свободный.
Театральные спектакли, оперные постановки, арт-выставки и многое другое – это, конечно же, не все, что предлагает Park Cinema.
«Мы готовимся к одной из главных премьер года – «Мстители: Финал». Только у нас зрители смогут посмотреть его в формате IMAX, целиком и полностью прочувствовать фильм, попытаться понять, каким его видели режиссер и продюсеры, прожить эти 183 минуты вместе с полюбившимися персонажами и испытать непередаваемые, фантастические ощущения», - сказал Рустам Фаталиев.
Предпродажи на «Мстители: Финал» уже начались. На первый день, 29 апреля, проданы практически все билеты – причем, это касается даже тех сеансов, которые начнутся в 9 утра.
«Мы понимаем тех, кто хотят попасть на фильм в первые же дни, ведь потом интернет буквально наводнится спойлерами. Это все равно, что не посмотреть вечером матч любимой команды с расчетом на то, чтобы увидеть его в записи утром и наивно полагать, что нигде не увидишь результата. С современными информационными технологиями это практически невозможно», - говорит пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema.