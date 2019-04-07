В последнее время на фоне проводимых в стране широкомасштабных реформ раскрывается все больше и больше фактов хищения, разбазаривания и прочих экономических преступлений чиновников, за которые в конечном итоге приходится расплачиваться государству. Нанесенный государству и обществу ущерб измеряется десятками, сотнями миллионов, а то и миллиардами. Их компенсирует государство за счет наших налогов, а проходимцы от инфантерии либо скрываются за границей, или загорают в местах не столь отдаленных, а то и вовсе гуляют себе по бакинским и лондонским авенью. И все чаще простые граждане задаются вопросом: почему это мы снова должны расплачиваться за тех самых толстосумов, которые нас однажды уже успели обокрасть?

Подобным инцидентам, кажется, нет конца. Так, система SCADA, предназначенная для автоматического управления электросетями, не сработала при аварии на Мингячевирской ТЭС в прошлом году, в результате чего авария прибрела цепной характер, и большая часть территории страны осталась без света. По мнению эксперта в области информационных технологий Османа Гюндуза данная система, установленная всего лишь несколько лет назад, оказалась технологически устаревшей.

Все оказалось просто. Система цифрового управления электросетями SCADA, которую несколько лет назад установило ОАО «Азерэнержи», не справилась с поставленной задачей и вышла из строя. А ведь эта устаревшая система была закуплена за 100 млн. долларов. А ведь как ее расхваливало в свое время руководство «Азерэнержи», какой пиар вокруг нее раздули, обещая бесперебойную и безаварийную работу всей энергетической системы страны. Но, оказывается, просто пускали пыль в глаза общественности. На деле же, согласно проекту Всемирного банка, было предусмотрено создание трех диспетчерских пунктов для SCADA, и лишь после смены руководства ОАО выяснилось, что был создан лишь один диспетчерский пункт, который не позволял управлять электросистемой в режиме реального времени.

Украли, набили карманы – и концы в воду. Теперь выяснилось, что нужна новая система SCADA с охватом 30 электростанций и около 150 подстанций, которая должна быть интегрирована с такими же системами соседних стран. Уже выбрана компания-консультант, проведен серьезнейший аудит и определены работы, которые должны быть осуществлены. Ожидается, что новая система SCADA будет установлена в течение 1 года. То есть весь механизм тендер-победитель-строительство и установка будет приведен заново в действие! Не говоря уже о том, что все это потребует дополнительных десятков миллионов долларов. Из своего кармана «Азерэнержи» расплачиваться не в состоянии, так как и без того сидит на госдотации. Значит, все деньги опять потекут из госбюджета.

Примерно то же можно сказать и о системе интеллектуального управления транспорта (СИУТ). В свое время Минтранспорта клятвенно заверяло руководство и общественность страны, что эта система решит все транспортные проблемы, в том числе и проблему автозаторов на бакинских улицах. Прошли годы, установленные на автобусных остановках города мониторы исчезли, транспортных проблем стало больше, а пробки не исчезли. Надо бы поинтересоваться у бывшего руководства министерства, куда делась сумма примерно в сотню миллионов. Но экс-министр – ныне пенсионер союзного значения, его олигархическое министерство слито с Минсвязи, а о проблеме «забыли». Хотя… Да, забытое СИУТ продолжает аккуратно получать бюджетные деньги. За последние два года на поддержание этой системы, по утверждению contact.az, в общей сложности 28 млн. манатов. Эти средства, по словам того же Гюндуза, направлены для восстановления деятельности СИУТ Баку, в том числе на техническое обслуживание центрального монитора и серверов, программного обеспечения транспортного планирования и анализа трафика, обеспечение видеосвязи и т. д.