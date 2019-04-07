Еще один нефтяной гений, которого мы так быстро забыли наша память
Этот афоризм принадлежит не философу, не писателю, не политику. Изречение осталось в моих записях как память об инженер-конструкторе Шамиле Талыб оглу Джафарове, одном из самых интересных людей, с которыми мне довелось встречаться на журналистских тропах. И еще он любил повторять: «Нефть есть у многих. У арабов, например. Весь вопрос в том, кому она принадлежит и как с ней народы распоряжаются». В эти дни, ему исполнилось бы 90…
«Изобилие не будет вечным!»
Где-то в конце 70-х, будучи в Москве, получил я, собкор Агентства печати Новости редакционное задание подготовить статью о перспективах советской «нефтянки», как сформулировал задачу редактор. При этом он заметил, что мне, бакинцу сподручней будет раздобыть нужную фактуру у своего земляка, тогдашнего председателя Госплана СССР Байбакова Н.К., интервью с которым гарантировало широкий международный читательский интерес к публикации. Тем более, что в западной прессе заговорили о надвигавшемся, энергетическом кризисе в СССР, чем собственно и обуславливалось требование об обязательности беседы со знаменитым бакинцем. Первая же фраза Николая Константиновича не только удивила меня, но и запомнилась надолго. Вот она. "Что бы там не писали на Западе, а хорошо бы твердо усвоить, что ресурсы нефти и газа, которыми мы располагаем, использовать надо чрезвычайно осторожно. Нефтяное изобилие не может быть вечным». Не правда ли, предупреждение Байбакова не потеряло своей актуальности и сегодня…
Надо ли говорить, что столь неожиданное начало несколько обескуражило меня. На слуху тогда уже были ошеломляющие цифры и новые названия перспективных месторождений Сибири, Севера. Да и бакинские нефтяники расширяя фронт освоения Каспия, стремительно удалялись к его восточным брегам. Однако, как пояснил Байбаков Н.К., нефтяная промышленность остро нуждается прежде всего в другом, а именно - в оптимальных методах разработки новых месторождений.
- Где их взять, эти методы? – вот в чем вопрос. Тут Байбаков хитро улыбнулся. «Это лучше меня знает Шамиль Талыбович. Как говорится вся надежда на него». И он представил сидевшего рядом с ним собеседника, оказавшегося третьим бакинцем в высоком московском кабинете : «Руководитель Особого конструкторского бюро по раздельной эксплуатации скважин Шамиль Талыбович Джафаров».
Вижу, вижу как иронично улыбается читатель, которому ни название ОКБ, ни имя некогда выдающегося азербайджанского инженера-конструктора наверняка ничего не говорят. Однако же то, чему посвятил свою жизнь Ш.Джафаров принесло ему международную известность, а Азербайджану многие тысячи тонн нефти с месторождений, из которых уже раз, вроде бы, все было извлечено до последней капли. Вот запись об этой инженерной разработке Ш. Джафарова и по сию пору дающей АР дополнительные тонны горючего, говоря проще, немалую финансовую прибыль.
«Необходимо экономить, извлекать сырье полностью, а не оставлять на консервации целые пласты. Могу привести конкретный пример. Бакинское месторождение разрабатывается уже более ста лет, а извлекли там не более 50% запасов. Остаточную нефть нужно извлекать каким-то новым методом. Мы сейчас как раз и занимаемся разработкой такой технологии". Придумать этот метод суждено было моему новому знакомцу, упомянутому выше Шамилю Талыб оглы Джафарову.
Все остается людям
Вот коротко о нем и его блестящей карьере. В 1974-м году создается Научно-производственное Объединение НПО «Бакнефтемаш» – единственное в Союзе предприятие по проектированию штанговых скважинных насосов, Ш. Джафаров назначается генеральным директором этого Объединения.
- Своеобразие нашего положения, как бы странно это сейчас не звучало, заключалось в недостаточности отечественных разработок в области штанговых насосов. Приходилось приобретать новинки за рубежом, и на их основе создавать свои отечественные конструкции, – делится воспоминаниями, Ибрагим Габибов, доктор технических наук. Он – один из многочисленных учеников и соратников нашего героя.
- Однажды был куплен пакер американского производства. Современный читатель может и не осведомлен об этом устройстве. Своего отечественного аналога данного прибора у нас не было. Зарубежные cтоили дорого, а без него, пакера невозможно обеспечить надежную и бесперебойную эксплуатацию скважин. Довольно быстро мы подготовили чертежи деталей, собрали свой вариант прибора и принялись испытывать в рабочем режиме. Увы, пакер не работал. Даже, как говорится, не шевельнулся. Все специалисты Конструкторского бюро не один час проколдовали над ним, но так и не разобрались толком в причинах его «молчания». Пришлось, как принято было в таких случаях, обращаться к самому Шамилю Талыбовичу. Повозившись с прибором с часок, он указал примерное место и деталь, на котором должен находиться пакер, чтобы войти в рабочий режим. Этот урок, о том, что карьерные достижения любого руководителя в промышленности должны подтверждаться его высоким инженерным классом запомнился мне на всю жизнь. Как тут не вспомнить любимый джафаровский афоризм: «Тот, кто жаждет нового - всегда найдет средство для достижения высокой цели, кто же предпочитает жить и работать по старинке - тот всегда найдет повод топтаться на месте».
Этот девиз нашего руководителя, к слову, всегда находился под стеклом на его рабочем столе, как бы приглашая каждого сотрудника следовать данному правилу …
О значении нового предприятия, руководимого профессором Ш.Джафаровым, его разработках не раз говорилось с самых высоких трибун. Вот оценка деятельности, данная уникальному производственному объединению Гейдаром Алиевым.
«Впервые в нашей республики была подготовлена технология по эксплуатации двух и более слоев с помощью одной скважины. Для расширения использования этих технологий и достижений, в Баку было создано «Особое Конструкторское Бюро по Раздельной Эксплуатации нефти» и в данный момент там работают около 360 человек под руководством хорошего инженера товарища Джафарова». По существу речь идет о новом направлении в нефтяной промышленности. Помимо прочего оно позволило азербайджанским нефтяникам добывать горючее с помощью одной скважины одновременно из 24 нефтеносных объектов. Одна из многих джафаровских идей внедренных в нефтяную практику в Баку, а затем и далее везде…
Если б не январь 1990-го…
Если б не тот холодный и многократно проклятый нами день он и сегодня был бы среди нас, и нефтяники Баку чествовали его, в едином порыве приветствуя 90-летие старейшего служителя нефти. К тому времени он уже руководил Республиканским методическим центром качества при Совете Министров Азербайджанской ССР, с 1988 года возглавлял ВДНХ Республики. По сию пору имя выдающегося азербайджанского инженер-конструктора Шамиля Джафарова произносят с особым пиететом специалисты по всему постсоветскому пространству. Без преувеличения можно сказать, что становление целого поколения азербайджанской нефтяной инженерии произошло под влиянием этого выдающегося конструктора.
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… 22 января 1990 года, когда, казалось, весь Азербайджан вышел провожать в последний путь своих павших сынов Шамиль Джафаров, не пряча слез, забыв о своих регалиях, возрасте, наконец, больном сердце шел вместе со всеми участниками траурной процессии. Он вполне мог бы остаться дома и никто бы не упрекнул его за это. Однако поступить так в тот горький для Родины час значило бы изменить себе, своим жизненным принципам. Главным из которых для него всегда оставался «Нравственный закон внутри нас», как он не уставал повторять своим ученикам. Остался он верен себе и в тот безысходный январский день. Не выдержало только сердце…
(Данный очерк подготовлен на основе воспоминаний первого вице-президента SOCAR Хошбахта Юсиф-заде, Бахмана Гаджиева, Октая Эфендиева, Ибрагима Габибова, Эльмиры Рамазановой и других известных азербайджанских нефтяников, учеников и коллег Шамиля Джафарова)