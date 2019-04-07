Этот афоризм принадлежит не философу, не писателю, не политику. Изречение осталось в моих записях как память об инженер-конструкторе Шамиле Талыб оглу Джафарове, одном из самых интересных людей, с которыми мне довелось встречаться на журналистских тропах. И еще он любил повторять: «Нефть есть у многих. У арабов, например. Весь вопрос в том, кому она принадлежит и как с ней народы распоряжаются». В эти дни, ему исполнилось бы 90…

Где-то в конце 70-х, будучи в Москве, получил я, собкор Агентства печати Новости редакционное задание подготовить статью о перспективах советской «нефтянки», как сформулировал задачу редактор. При этом он заметил, что мне, бакинцу сподручней будет раздобыть нужную фактуру у своего земляка, тогдашнего председателя Госплана СССР Байбакова Н.К., интервью с которым гарантировало широкий международный читательский интерес к публикации. Тем более, что в западной прессе заговорили о надвигавшемся, энергетическом кризисе в СССР, чем собственно и обуславливалось требование об обязательности беседы со знаменитым бакинцем. Первая же фраза Николая Константиновича не только удивила меня, но и запомнилась надолго. Вот она. "Что бы там не писали на Западе, а хорошо бы твердо усвоить, что ресурсы нефти и газа, которыми мы располагаем, использовать надо чрезвычайно осторожно. Нефтяное изобилие не может быть вечным». Не правда ли, предупреждение Байбакова не потеряло своей актуальности и сегодня…

Надо ли говорить, что столь неожиданное начало несколько обескуражило меня. На слуху тогда уже были ошеломляющие цифры и новые названия перспективных месторождений Сибири, Севера. Да и бакинские нефтяники расширяя фронт освоения Каспия, стремительно удалялись к его восточным брегам. Однако, как пояснил Байбаков Н.К., нефтяная промышленность остро нуждается прежде всего в другом, а именно - в оптимальных методах разработки новых месторождений.

- Где их взять, эти методы? – вот в чем вопрос. Тут Байбаков хитро улыбнулся. «Это лучше меня знает Шамиль Талыбович. Как говорится вся надежда на него». И он представил сидевшего рядом с ним собеседника, оказавшегося третьим бакинцем в высоком московском кабинете : «Руководитель Особого конструкторского бюро по раздельной эксплуатации скважин Шамиль Талыбович Джафаров».

Вижу, вижу как иронично улыбается читатель, которому ни название ОКБ, ни имя некогда выдающегося азербайджанского инженера-конструктора наверняка ничего не говорят. Однако же то, чему посвятил свою жизнь Ш.Джафаров принесло ему международную известность, а Азербайджану многие тысячи тонн нефти с месторождений, из которых уже раз, вроде бы, все было извлечено до последней капли. Вот запись об этой инженерной разработке Ш. Джафарова и по сию пору дающей АР дополнительные тонны горючего, говоря проще, немалую финансовую прибыль.

«Необходимо экономить, извлекать сырье полностью, а не оставлять на консервации целые пласты. Могу привести конкретный пример. Бакинское месторождение разрабатывается уже более ста лет, а извлекли там не более 50% запасов. Остаточную нефть нужно извлекать каким-то новым методом. Мы сейчас как раз и занимаемся разработкой такой технологии". Придумать этот метод суждено было моему новому знакомцу, упомянутому выше Шамилю Талыб оглы Джафарову.

Все остается людям

Вот коротко о нем и его блестящей карьере. В 1974-м году создается Научно-производственное Объединение НПО «Бакнефтемаш» – единственное в Союзе предприятие по проектированию штанговых скважинных насосов, Ш. Джафаров назначается генеральным директором этого Объединения.

- Своеобразие нашего положения, как бы странно это сейчас не звучало, заключалось в недостаточности отечественных разработок в области штанговых насосов. Приходилось приобретать новинки за рубежом, и на их основе создавать свои отечественные конструкции, – делится воспоминаниями, Ибрагим Габибов, доктор технических наук. Он – один из многочисленных учеников и соратников нашего героя.

- Однажды был куплен пакер американского производства. Современный читатель может и не осведомлен об этом устройстве. Своего отечественного аналога данного прибора у нас не было. Зарубежные cтоили дорого, а без него, пакера невозможно обеспечить надежную и бесперебойную эксплуатацию скважин. Довольно быстро мы подготовили чертежи деталей, собрали свой вариант прибора и принялись испытывать в рабочем режиме. Увы, пакер не работал. Даже, как говорится, не шевельнулся. Все специалисты Конструкторского бюро не один час проколдовали над ним, но так и не разобрались толком в причинах его «молчания». Пришлось, как принято было в таких случаях, обращаться к самому Шамилю Талыбовичу. Повозившись с прибором с часок, он указал примерное место и деталь, на котором должен находиться пакер, чтобы войти в рабочий режим. Этот урок, о том, что карьерные достижения любого руководителя в промышленности должны подтверждаться его высоким инженерным классом запомнился мне на всю жизнь. Как тут не вспомнить любимый джафаровский афоризм: «Тот, кто жаждет нового - всегда найдет средство для достижения высокой цели, кто же предпочитает жить и работать по старинке - тот всегда найдет повод топтаться на месте».

Этот девиз нашего руководителя, к слову, всегда находился под стеклом на его рабочем столе, как бы приглашая каждого сотрудника следовать данному правилу …

О значении нового предприятия, руководимого профессором Ш.Джафаровым, его разработках не раз говорилось с самых высоких трибун. Вот оценка деятельности, данная уникальному производственному объединению Гейдаром Алиевым.

«Впервые в нашей республики была подготовлена технология по эксплуатации двух и более слоев с помощью одной скважины. Для расширения использования этих технологий и достижений, в Баку было создано «Особое Конструкторское Бюро по Раздельной Эксплуатации нефти» и в данный момент там работают около 360 человек под руководством хорошего инженера товарища Джафарова». По существу речь идет о новом направлении в нефтяной промышленности. Помимо прочего оно позволило азербайджанским нефтяникам добывать горючее с помощью одной скважины одновременно из 24 нефтеносных объектов. Одна из многих джафаровских идей внедренных в нефтяную практику в Баку, а затем и далее везде…