Помнится, как пару лет назад один из высокопоставленных чиновников открыто проигнорировал рейтинги и присуждающие их международные рейтинговые агентства. Мол, ни к чему ему все эти рейтинги, и без них работать можно. А когда haqqin . az попытался напомнить ему, что рейтинги еще пригодятся, то напоролся на мощное давление «сверху». А сегодня уже все выше- и нижестоящие чиновники сами обрушились с критикой в адрес этих агентств, не желающих повысить рейтинг страны с ВВВ- до достойного ее уровня ВВ+. Такую необходимость диктуют намного улучшившиеся экономические показатели, которые явно претендуют на рейтинговый уровень повыше. И тут уже невольно задаешься вопросом: а нужен ли Азербайджану рейтинг вообще?

Сегодня макроэкономические показатели Азербайджана действительно выше, чем у стран с таким же рейтингом. Наши балансовые отчеты, резервы, фискальные буферы и прочие показатели более совершенны. Но иногда инвестиционный уровень Азербайджана указывается ниже, чем в других странах. Хотя реальная ситуация заметно отличается от той, в которой страна оказалась в недавние кризисные годы. И правительство обеспокоено рейтингами, которые международные агентства присваивают стране.

Да, Азербайджан успешно преодолел обрушившийся на него кризис, который и привел к снижению рейтинга его экономики. Более того, оценивая сложившуюся ситуацию, многие международные структуры, в том числе и рейтинговые агентства прогнозируют дальнейший рост экономики страны.

Так, в последнем отчете Азиатского банка развития (АБР) прогнозирует, что в 2019 году экономика Азербайджана вырастет на 2,5%, а в 2020 году - на 2,7%. ВВП страны расширился на фоне продолжающегося роста сектора услуг и сферы сельского хозяйства. Стабильный обменный курс позволил удержать инфляцию на низком уровне, а более высокие цены на нефть - увеличить профицит счета текущих операций. А инфляция в этом году ожидается на уровне 4%, а в 2020 году – на уровне 5%. Подобные оптимистические прогнозы дают и другие структуры. В частности, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация Doing Business не исключают, что вскоре мы можем попасть в первую десятку рейтинга легкости ведения бизнеса.

Да и сами рейтинговые агентства придерживаются такой же позиции. Так, по прогнозам Fitch, в 2019 году экономика Азербайджана вырастет на 3,5%, а профицит госбюджета составит 3,4% ВВП. А согласно прогнозам Standard & Poor's (S&P), в 2019 году рост ожидается на уровне 2,3%, в 2020 году -3%, а в 2021 году - 3,1%. А что касается рейтинга, то Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте на уровне «BB+», прогноз по рейтингу стабильный. А S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+ / B". Не остается в стороне и Moody's. Агентство считает, что профицит счета текущих операций страны в этом году составит 10,7% ВВП, что является самым высоким показателем среди стран СНГ. А попытки правительства применить новые фискальные правила к чистым финансовым активам помогут стране сохранить статус чистого кредитора.

Да и отечественная статистика свидетельствует о росте экономики. Так, по сообщению Госкомстата, за 2 месяца с начала текущего года объем ВВП в стране по сравнению с прошлым годом вырос на 3% - почти до 11, 5 млрд манатов. За этот же период объем внешнеторговых операций составил 5,318 млрд долларов, рост его составил 45,2%. При этом образовалось положительное сальдо на 986,317 млн долларов, что на 30% больше в годовом выражении.

Можно привести много, хоть и скучных, но весьма содержательных цифр и сравнений, доказывающих верность наших рассуждений. Все это действительно показывает, что настала пора рейтинговым агентствам внести определенные изменения в свои отчеты. Присуждаемые ими рейтинги очень нужны стране, нуждающейся в крупных инвестициях для реализации тех крупномасштабных экономических реформ, к которым приступило правительство. Рейтинги действительно нужны, за них надо бороться. И надо пресекать всякие попытки чиновников препятствовать этому…