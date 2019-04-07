Вместе с тем китайский дипломат считает, что в уйгурской автономии каких-то особых проблем не существует. «Китай готов к сотрудничеству по межэтническим вопросам. Правительство в Пекине наладило конструктивный диалог с религиозными и национальными меньшинствами страны, который способствует решению многих проблем», - подчеркнул он.

Китай и Турция ведут консультации по ситуации в регионе проживания уйгуров - Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщил haqqin.az заместитель директора департамента по европейским делам Китайского народного института иностранных дел Лиу Лиан.

Китайские власти прежде всего стремятся обеспечить безопасность в стране, в частности в Синьцзян-Уйгурской автономном районе, гарантировать спокойное проживание, развитие и процветание населению этого района, отметил Лиу Лиан.

К сожалению, некоторые внешние силы хотят воспользоваться ситуацией и ради своей выгоды дестабилизировать положение в этом регионе, однако, по мнению Лиана, правительство предпринимает необходимые меры, чтобы мирная жизнь в регионе не нарушалась.

Китайский дипломат утверждает, что в Китае никогда не было дискриминации в отношении национальных меньшинств. Многие законы даже порой предусматривают для них больше прав, чем для титульной нации. Например, в период, когда действовала установка «одна семья - один ребенок», на некоторые нацменьшинства она не распространялась. Китай, по его мнению, является одной из самых безопасных стран мира. А все потому, что правительство поставило цель обеспечить порядок внутри страны и территориальную целостность государства.

«Пекин придает очень большое значение отношениям с Турцией. В данное время каких-то значительных проблем между Пекином и Анкарой нет. В последние годы китайское правительство активно продвигает инициативу создания транспортного коридора «Один пояс и один путь». В этом проекте Турция играет большую роль как страна транзита. Так что Пекин стремится интенсифицировать китайско-турецкие экономические связи с этой страной, которая является международным транспортным хабом», - заверил специалист по международным вопросам.

Между тем в докладе группы экспертов ООН за 2018 год говорится, что около миллиона человек в провинции на северо-западе Китая содержатся в «антиэкстремистских центрах», еще примерно столько же принудительно помещены в «лагеря политического перевоспитания». Но Китай называет такие учреждения «центрами профессиональной подготовки, призванными помочь людям избавиться от радикальных установок и позволить реинтегрироваться в общество».

В феврале 2019 года Анкара открыто осудила подобные лагеря в Китае, назвав их «огромным позором для человечества».