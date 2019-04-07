Эрдоган: Итоги выборов в Стамбуле могут быть аннулированы
Итоги муниципальных выборов в Стамбуле могут быть аннулированы, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет турецкая правительственная газета Daily Sabah.
Турецкий лидер отметил, что причиной этого является фальсификация итогов выборов.
Проведение новых выборов поспособствует выявлению реальных итогов голосования, подчеркнул Эрдоган.
7 апреля ПСР направила в Высшую избирательную комиссию страны ходатайство о пересчете голосов в 38 избирательных округах Стамбула и аннулировании результатов в одном из них. На следующий день Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нарушениях на муниципальных выборах, отметив наличие записей с камер, которые зафиксировали злоупотребления. Однако Высшая избирательная комиссия отказала ПСР в пересчете голосов избирателей в 31 округе. Накануне же правящая партия потребовала провести в Стамбуле повторные муниципальные выборы.