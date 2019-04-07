Нетаньяху вырвал победу на выборах в Израиле

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» после подсчета 97% голосов избирателей опережает оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" и обеспечивает себе в коалиции с другими правыми партиями не менее 65 мест в 120-местном Кнессете (парламенте), пишет Интерфакс.

Выступая перед сторонниками, Нетаньяху заявил, что сформирует правое правительство, но будет премьер-министром для всех: "Это будет правое правительство. Но я намерен быть премьер-министром всего Израиля, правых и левых, евреев и не евреев".

Премьер сообщил, что контактирует с правыми партиями, и отметил: "Почти все они публично заявили, что будут рекомендовать мне сформировать следующее правительство".

В то же время Нетаньяху попросил воздержаться от преждевременных выводов, пока не подсчитаны все избирательные бюллетени.

Ранее лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц - главный соперник Нетаньяху - также выступил с победной речью: "Да, друзья, я буду премьер-министром всех, а не только тех, кто голосовал за меня. Никто из не нашей партии не должен волноваться. Мы все должны думать о том, как мы можем работать вместе, как мы можем привлечь всех к обсуждению".