Помпео предложил не сравнивать Голанские высоты и Крым

Вашингтон признал Голаны частью Израиля, так как израильтянам необходимо было защищаться от Сирии, но не признал Крым частью России, так как россияне «ни от кого не оборонялись». Об этом госсекретарь США Майкл Помпео высказался в ходе слушаний в американском Сенате, пишет Коммерсант.

«Нет наиболее разных ситуацией, чем эти»,— сказал Помпео, по мнению которого, Россия выбрала удобный момент для «захвата территории у народа, который не представлял для нее никакой угрозы».

Помпео также отметил, что США допускают в некоторых случаях оккупацию территорий других стран во время военных действий, так как это является «одной из мер практичной политики».

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Кнессет принял «Закон о Голанских высотах», в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет Израиля над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной Советом Безопасности ООН. Часть Голанских высот остается под контролем Сирии.