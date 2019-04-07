Азербайджанка начала глобальный проект в Германии

В городе Райнбах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия уроженка Азербайджана Назакет Зейналлы создала и возглавила интеграционный центр для женщин и детей, пишет немецкое издание Rheinische-Anzeigenblaetter.

Согласно информации газеты, по инициативе азербайджанки в детско-юношеском центре города был организован мультикультурный фестиваль, в котором приняли участие женщины-мигранты из Ирана, Афганистана, Азербайджана и Албании, а также мэр и муниципальные чиновники города.

По словам Назакет Зейналлы, женщины в ее интеграционном центре прибыли из разных стран, но всех их объединяют общие цели и мечты, и прежде всего это мечты о будущем их детей. Одной из задач центра Назакет Зейналлы является интегрирование детей мигрантов в немецкое общество, после чего они и сами могут вносить свой вклад в развитие Германии.

Мэр Райнбаха Стефан Рец поблагодарил Назакет Зейналлы за инициативу проведения этого мультикультурного фестиваля, где немцы и мигранты встретились в атмосфере дружбы.

«Я знаю, что многие мигранты прибыли сюда из проблемных стран. Те мигранты, что учат немецкий язык и интегрируются в наше общество, имеют все шансы на достойную жизнь здесь. И они нужны нам всем», - сказал мэр.

Фестиваль, который организовала Назакет Зейналлы, ознакомил жителей города с культурой и традициями их новых сограждан.

«Вы можете соблюдать ваши традиции и жить здесь с нами», - сказал мэр Стефан Рец и выразил надежду, что этот фестиваль станет традиционным для Райнбаха.