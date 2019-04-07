Дерзкое ограбление произошло в аэропорту столицы Албании - Тираны. Вооруженные злоумышленники похитили с борта самолета «Австрийских авиалиний» 10 миллионов евро, которые должны были быть переправлены из Тираны в столицу Австрии, пишет Пятый канал со ссылкой на албанские СМИ.

Никто из пассажиров и экипажа лайнера не пострадал. Работающий в Албании нидерландский журналист Винсент Триест рассказал в Twitter, что грабители проникли на территорию аэропорта через пожарный проезд и, угрожая оружием, захватили деньги. С места преступления злоумышленники скрылись на автофургоне. После того как в результате перестрелки от пуль полицейских автомобиль загорелся, грабителям удалось скрыться на велосипедах. Один из них застрелен. У ликвидированного грабителя были автомат, гранаты и несколько магазинов с патронами, передает ТАСС.

Отмечается, что этим самолетом из Вены в Тирану прилетел президент Албании Илир Мета, и его сопровождала вооруженная охрана, но бандиты подгадали так, что к моменту ограбления президент в сопровождении охраны уже покинул взлетное поле.