Россия будет производить беспилотники в Армении

Российская компания-производитель беспилотников ADA Aerospace откроет производство в Армении. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

"ADA Aerospace и компания Pro MAQ создают совместное предприятие для организации серийного производства БПЛА проекта TRIADA на территории Армении. Партнеры планируют не только развивать совместное производство БПЛА, но и выводить продукцию на перспективные международные рынки", - сообщил собеседник агентства.

Одновременно с этим компания поставит в страну беспилотные летательные аппараты (БПЛА) проекта TRIADA на 4,5 миллиона долларов.

Поставка будет осуществляться в два этапа и завершится к 2020 году. Первая партия аппаратов TRIADA MK II будет поставлена для МЧС Армении в 2019 году, а вторая партия - беспилотников TRIADA MK III - поступит до конца 2020 года.