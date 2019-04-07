Согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран отправлена гуманитарная помощь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, в гуманитарный груз входят 75 палаток, 150 водяных насосов различных параметров, пять резиновых лодок, 140 единиц униформы, 320 комплектов одежды для спасателей и 200 спасательных жилетов, два экскаватора марок Katerpiller и Komatsu, 166 кухонных комплектов, три тысячи постельных комплектов, в целом на 950 тысяч манатов.

Отметим, что сильные дожди в Иране привели к затоплению городов и сел на юго-западе Исламской Республики. Наводнениями охвачены двадцать пять из 31 иранской провинции. Жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 70 человек.