Проект азербайджанских специалистов стал победителем международного конкурса

Представленный под брендом Made in Azerbaijan проект «Говорящая библиотека», который реализован по инициативе Фонда Гейдара Алиева специалистами Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий, отличился в номинации «Благоприятная среда».

В Женеве состоялось вручение учрежденных Международным союзом электросвязи премий Всемирного саммита по информационному обществу-2019 (WSIS Prizes-2019) «Чемпионский проект».

С момента создания проекта зафиксировано более 45 тысяч обращений. Социальное значение «Говорящей библиотеки» в том, что она в основном предназначена для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению.

Основная цель «Говорящей библиотеки» – предоставить возможность ознакомиться с образцами современной, классической и художественной литературы. Пользователи, позвонив в любое время на номер 1541, могут прослушать произведения в любом жанре. В настоящее время количество книг в аудиобиблиотеке превышает 300.

Кроме того, стартап DataForest, победитель программы акселерации Парка высоких технологий МТСВТ и резидент инкубатора Центра инноваций и предпринимательства Barama компании Azercell Telekom, был удостоен звания «Чемпионский проект» в категории «ИКТ-приложения: э-бизнес».

DataForest, будучи качественным, быстрым и удобным источником, в котором собраны различные данные, является уникальной платформой, объединяющей компании и людей, желающих заработать деньги, загружая свои данные и делясь ими из любой точки мира.

На конкурс WSIS Prizes был представлен ряд азербайджанских проектов, девять из которых подготовлены специалистами Информационно-вычислительного центра. Пять - отобраны оргкомитетом конкурса для участия в голосовании.

В целом, на конкурс было представлено 1140 электронных проектов из различных стран. К участию были допущены 1062 проекта.

Голосование велось онлайн по 18 номинациям. 72 проекта были названы «чемпионскими», а 18 стали победителями.