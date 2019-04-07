Ильгар Мамедов соврал Страсбургу и спрятал паспорт в Баку

В Страсбурге прошли слушания, организованные Комитетом по правам человека и Мониторинговым комитетом ПАСЕ, на которых обсуждалась ситуация с правами человека в Азербайджане.

В качестве гостя на слушаниях должен был принять участие лидер оппозиционной партии REAL Ильгар Мамедов. Присоединившись к слушаниям по видеосвязи, Ильгар Мамедов заявил, что он не смог приехать в Страсбург из-за того, что ему якобы не выдали паспорт.

Как стало известно haqqin.az, лидер REAL предоставил европарламентариям ложную информацию. У Ильгара Мамедова имеется паспорт за номером P3622400 и с него сняты все ограничения на выезд из страны. Паспорт ему был выдан еще в августе 2009 года, и он активен до августа текущего года.

Причины, по которым Ильгар Мамедов не посетил Страсбург и предоставил в ПАСЕ ложную информацию, остается загадкой. Хотя, вероятно, И.Мамедов попытался таким образом продемонстрировать еще более усугубленную картину с правами человека в Азербайджане.