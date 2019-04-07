Трансгендерный скандал в Армении: в дело вмешались европейские послы

Накануне аккредитованные в Ереване послы иностранных государств выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг выступления в парламенте Армении трансгендера Лилит Мартиросян, пишут армянские СМИ.

Сегодня же внешнеполитическое ведомство страны ответило на критику международных структур по вопросу защиты прав трансгендеров.

В МИД Армении отметили, что они в курсе заявлений, где выражено "беспокойство в связи с обсуждениями об общественной жизни республики и упоминается о международных обязательствах Армении".

«Правительство Армении полностью привержено своим обязательствам по защите прав человека. Революция в Армении доказала, что права человека, как правило, успешно функционируют, если есть общественный консенсус, и воспринимаются как всеобщая и моральная ценность. В этом контексте наши международные партнеры должны проявлять уважение и чувствительность к армянскому обществу и воздержаться от ненужных попыток влиять на эти обсуждения, даже если они не согласны с их тональностью...», — говорится в заявлении армянского МИД.

При этом власти Армении не будут допускать незаконных действий и продолжат защищать конституционные права всех граждан, заявила она.

Несколько дней назад в парламенте Армении выступила Лилит Мартиросян, сообщившая, что она трансгендер. После этого у парламента прошли демонстрации протеста, а в соцсетях – бурные обсуждения с сильным выражением негодования, пишгет Sputnik Армения.

В связи с создавшейся ситуацией представительства ЕС и ООН в Армении выразили озабоченность выражениями ненависти и угрозами в адрес данной группы лиц. В частности, в заявлениях звучал призыв к властям Армении "расследовать в соответствии с законом и в судебном порядке осуществить преследование случаев притеснений и злоупотреблений в отношении членов ЛГБТ-сообщества".