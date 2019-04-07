Племянника Саргсяна отправили в лагерь для беженцев

В Чехии суд приостановил рассмотрение вопроса об экстрадиции племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна, пишет армянская газета "Жоховурд".

"Согласно дошедшим до нас сведениям, чешские правоохранители приостановили рассмотрение дела об экстрадиции, перенаправив Саргсяна в лагерь для беженцев. В то же время в Чехии расследуется отдельное дело по вопросу приобретения им фальшивого паспорта в этой стране", - пишет газета.

В генпрокуратуре Армении изданию сообщили, что чешская сторона не проинформировала их об освобождении и отказе в экстрадиции по находящемуся в розыске Нареку Саргсяну.