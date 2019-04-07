«Карат холдинг» сбивает цену на муку в Азербайджане

Во всем мире цены на пшеницу и продукты из нее сегодня стремительно идут вверх. Однако в азербайджанской компании «Карат Холдинг» решили отступить от тренда мирового рынка и оставить цены на эти стратегические пищевые продукты прежними и даже по возможности снизить.

Как заявили haqqin.az в компании «Карат Холдинг», специализирующейся на производстве и продаже пшеничной муки, поставлять ее в торговые сети будут по доступным ценам.

Этому способствовало и недавнее повышение цен на импортную пшеницу, что привело к снижению себестоимости отечественной муки и оптовых цен. В настоящее время оптовая цена на муку сорта «Кармен», которая стоила 25,95 маната за 50 кг, установлена на уровне 25,45 маната. Уменьшение оптовой цены должно вскоре привести к снижению и розничной стоимости этого жизненно важного пищевого продукта.

ООО «Карат Холдинг» и впредь будет прилагать усилия для обеспечения потребителей высококачественными продуктами по доступным ценам.