Нурмагомедов рассказал о своей дружбе с Криштиану Роналду

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей дружбе с португальским футболистом Криштиану Роналду. Боец отметил, что хотел бы пригласить 34-летнего Роналду в Дагестан, но не знает, сможет ли уговорить его, передает РИА Новости.

"С тем же Криштиану Роналду мы переписываемся, общаемся после каждого его матча. Мне нужно будет охрану ему нанять, если приглашать его в Дагестан. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь. Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают. В любом случае, он — самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность. А так — в любое время пускай прилетает. Был бы очень рад его встретить", - цитирует бойца "Матч ТВ".

Также Нурмагомедов рассказал, с каким боксером он готов выйти на ринг после завершения карьеры в UFC.

"А вот с Флойдом Мейвезером можно было бы рискнуть. Ему 42 года, старый чуть-чуть, если вымахаться заставить, может, где-то что-то и получилось бы. А эта история на всю жизнь, на века. Через сто лет люди будут вспоминать, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов с рекордом 27-0 побил чемпиона по боксу с рекордом 50-0. Здесь можно было бы рискнуть. Только один бой, только с Мейвезером. И то думаю, что не в этом году. 2019-й я планирую провести в UFC", - сказал Нурмагомедов.

Ранее появилась информация, что следующий бой Нурмагомедова в UFC состоится 7 сентября.