SOCAR обеспечит топливом новый аэропорт Стамбула

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) стала победителем тендера по обеспечению нового аэропорта Стамбула топливом , сообщает Report со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что компания участвовала в тендере под маркой SOCAR Aviation.

Согласно информации, SOCAR в течение пяти лет ежегодно будет обеспечивать аэропорт 700 тысячами тонн топлива.

По словам директора SOCAR Turkey («дочка» нефтекомпании в Турции) по торговле Мурада Эрдогана, после того как новый аэропорт начнет работать на полную мощность, на него будет приходится 60 процентов потребностей страны в авиационном топливе.

«С вводом НПЗ STAR на полную мощность завод ежегодно будет производить 1,6 млн тонн авиатоплива, что позволит нашей компании еще больше укрепить свои позиции на этом рынке», - отметил Эрдоган, слова которого приводятся в сообщении.

В информации также указывается, что SOCAR Aviation в текущем году покроет 50% потребностей в авиатопливе компании Turkish Airlines в Стамбульском аэропорту Сабиха Гекчен, а также потребности в этом виде топлива аэропортов Измира, Бодрума, Антальи и Даламана.

SOCAR работает на авиационном рынке Турции с 2013 года, компания уже вошла в тройку крупнейших поставщиков топлива авиационному сектору страны.

Аэропорт Стамбула открылся 29 октября 2018 года и обслужил с тех пор почти 3 тыс. рейсов. Строительством аэропорта стоимостью десять миллиардов турецких лир занимался консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon. Новый аэропорт имеет шесть взлетно-посадочных полос, стоянку для 500 воздушных судов, парковку на 70 тыс. автомобилей. Он рассчитан на прием рейсов 250 авиакомпаний по 350 направлениям. Ожидается, что ежегодно этот аэропорт будет обслуживать до 200 млн пассажиров.