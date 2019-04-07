Конец бумажным купчим: все в электронном виде

Согласно поправкам в закон «О государственном реестре недвижимости», утвержденном президентом Ильхамом Алиевым, выписки о недвижимости в Азербайджане будут выдаваться только в электронном виде. Тем самым положен конец эпохе бумажных выписок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного комитета по вопросам имущества.

Согласно информации ведомства, с 18 апреля территориальные офисы реестра комитета будут готовить выписки на основе обращений граждан в течение 1,3,7,10 рабочих дней. Электронные выписки будут размещаться на портале электронного правительства.

Данная е-услуга исключает возможность подделки документа, ограничение прав собственности на недвижимость (если утрачены бумажные носители) и необходимость дальнейшего обращения по инстанциям для их восстановления.

Электронные выписки будут размещаться на портале Elektron hökumət. Законный владелец имущества имеет возможность получить документ в режиме реального времени посредством данного портала.

После этого выписка будет размещена в личном кабинете на портале Elektron hökumət. При отсутствии личного кабинета выписка, сохраненная в базе данных, будет автоматически переведена на счет после его создания.