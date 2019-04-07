Крушение вертолета в Западном Азербайджане Есть погибший
В иранской провинции Западный Азербайджан произошло крушение вертолета пограничных сил страны. Об этом сообщает агентство Tasnim.
One person was killed and three injured after a Bell 214 helicopter belonging to Islamic Republic of Iran's Border Guard Command (NAJA) crashed in West #Azerbaijan Province— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 10 апреля 2019 г.
По его данным, в результате крушения погиб один человек, еще три человека получили травмы. На месте ЧП находятся военные спасатели и медики.
Крушение произошло в горной местности. О причинах произошедшего не сообщается.