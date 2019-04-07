В иранской провинции Западный Азербайджан произошло крушение вертолета пограничных сил страны. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По его данным, в результате крушения погиб один человек, еще три человека получили травмы. На месте ЧП находятся военные спасатели и медики.

Крушение произошло в горной местности. О причинах произошедшего не сообщается.