Мадуро продолжает продавать золото Венесуэлы

На прошлой неделе из хранилища Центрального банка Венесуэлы было вывезено восемь тонн золота для продажи металла за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

С начала 2019 года золотые резервы Венесуэлы сократились на 30 тонн - до 100 тонн. Стоимость этого запаса оценивается в четыре миллиарда долларов.

По словам источника, при таких темпах сокращения к концу года Венесуэла может остаться без золота. В Центробанке и Мининформации страны на запросы о комментариях об очередной продаже золота не ответили.

Агентство отмечает, что продажа золота из резервов фактически стала единственным источником иностранной валюты для Венесуэлы — санкции со стороны США ограничивают получение доходов от экспорта нефтяной госкомпании PDVSA.