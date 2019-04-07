Украина ввела новые антироссийские санкции

Кабинет министров Украины расширил список запрещенных для импорта российских товаров. В список вошли банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков, формалин, пружины для грузовых вагонов и т.д., сообщает РБК-Украина.

Украина несколько раз расширяла список товаров, запрещенных к импорту из России. В частности, под запретом находится импорт из России мяса, рыбы, молока, сыра, хлебобулочных изделий, чая, кофе, сигарет и других товаров. В отношении российских товаров и продуктов действуют торговые пошлины.

Россия также запретила импорт из Украины мяса, молока, овощей, фруктов, орехов, рыбы и других продуктов, а также ввела торговые пошлины на украинские товары.