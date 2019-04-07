Новая услуга Межбанка: пополнение карточного счета через терминалы E-manat

До сих пор через терминалы Е-manat клиенты банка могли погашать кредиты, однако теперь стало возможным и пополнение карточных счетов. Средства можно начислять как на дебетовые, так и на кредитные карты.

Международный банк Азербайджана, учитывая многочисленные обращения клиентов, внедрил новую услугу, которая упрощает доступ к банковским услугам и экономит время.

Для этого, выбрав в меню Международный банк Азербайджана в терминалах E-manat, достаточно найти раздел «Физические лица - Пополнение карточного счета» и ввести соответствующую информацию и средства.

Дополнительная комиссия за проведение этой операции с клиентов не взимается.

Постоянно развивая инфраструктуру электронного обслуживания, МБА стремится внести свой вклад в развитие безналичных платежей в стране. Весь ассортимент карт банка можно заказать онлайн по ссылке https://www.ibar.az/az/individual/plastic-cards/

В рамках проекта Клуб QayğıCash клиенты получают обратно на свой карточный счет часть средств, уплаченных через пластиковые карты и POS-терминалы банка за покупки в пунктах торговли и обслуживания, являющихся партнерами Банка.

МБА на сегодняшний день является лидером рынка страны по числу международных платежных систем-партнеров. Основываясь на партнерстве с такими международными платежными системами, как VISA, Mastercard, American Express, Union Pay, Diners Club и JCB, банк предлагает своим клиентам широкий выбор карточных продуктов и преимуществ, воспользоваться которыми можно в любой точке мира.