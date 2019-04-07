«Азеригаз» обеспечила пользователей умными счетчиками

14:44

В соответствии с Государственной программой социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики, принятой соответствующими распоряжениями главы государства, производственное объединение SOCAR «Азеригаз» недавно восстановило поставки природного газа в ряд населенных пунктов страны. Таким образом был значительно повышен уровень газификации нескольких регионов.

Улучшение газоснабжения потребителей страны стало возможным за счет масштабных работ по реконструкции оборудования, осуществленных в 2018 году и в первые месяцы этого года. В планах «Азеригаз» на 2019 год значительное расширение газовой инфраструктуры республики. Это прежде всего прокладка газовых коммуникаций в селах и поселках, замена установленного на газопроводах оборудования, обновление существующих газораспределительных сетей, обеспечение новыми счетчиками всех без исключения потребителей. Успешная деятельность «Азеригаз» в этом направлении за первый квартал нынешнего года уже дает положительные результаты. Практически полностью газифицированы все прилегающие к Баку села и поселки. В столице и ее пригородах реконструировано множество крупных и мелких газовых линий.