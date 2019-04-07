«Азеригаз» обеспечила пользователей умными счетчиками
В соответствии с Государственной программой социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики, принятой соответствующими распоряжениями главы государства, производственное объединение SOCAR «Азеригаз» недавно восстановило поставки природного газа в ряд населенных пунктов страны. Таким образом был значительно повышен уровень газификации нескольких регионов.
Улучшение газоснабжения потребителей страны стало возможным за счет масштабных работ по реконструкции оборудования, осуществленных в 2018 году и в первые месяцы этого года. В планах «Азеригаз» на 2019 год значительное расширение газовой инфраструктуры республики. Это прежде всего прокладка газовых коммуникаций в селах и поселках, замена установленного на газопроводах оборудования, обновление существующих газораспределительных сетей, обеспечение новыми счетчиками всех без исключения потребителей.
Успешная деятельность «Азеригаз» в этом направлении за первый квартал нынешнего года уже дает положительные результаты. Практически полностью газифицированы все прилегающие к Баку села и поселки. В столице и ее пригородах реконструировано множество крупных и мелких газовых линий.
Качественным природным газом, поступающим потребителям беспрерывно, сегодня обеспечено большинство регионов страны. Только в январе-марте этого года ПО «Азеригаз» зарегистрировало 29 972 новых абонента, из которых 13 595 приходится на пригороды Баку, раойны Апшерона и Сумгаита и 16 377 на отдаленные регионы. Общее число абонентов природного газа по всей стране достигло 2 213 647.
Вместе с тем в первом квартале 2019-го «Азеригаз» принял и рассмотрел заявки юридических и физических на газификацию 94 многоэтажных зданий. В первую очередь ПО обеспечивает газом новостройки, отвечающие всем нормативным и техническим требованиям и требованиям безопасности.
В то же время за первые три месяца года объединение «Азеригаз» на основании заявок, поступающих в сервисные центры службы, предоставило тысячам потребителям интеллектуальные счетчики. на основе заявок от потребителей в сервисных центрах ASAN. Такие «умные» счетчики уже установлены 83 000 потребителей в Барде, Масаллы, Губе, Габале, Шеки, Мингячевире, Сабирабаде. А в Имишли и Гяндже заявки потребителей удовлетворены на сто процентов.