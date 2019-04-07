Президент Судана может объявить о своей отставке

Президент Судана Омар аль-Башир на фоне проходящих в стране массовых акций протестов может объявить о своей отставке, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники близкие к суданской оппозиции.

Информация о том, что в Судане произошел военный переворот, и Омар аль-Башир покинул страну, в суданских соцсетях появилась еще в выходные. Однако в понедельник председатель парламента страны Ибрагим Ахмед Омар в интервью РИА Новости опроверг эти сообщения. Их не подтвердили «Коммерсанту» и в посольстве Судана в Москве, заявив, что это «пропаганда оппозиции» и ситуация под контролем.

Протесты в Судане вспыхнули в декабре прошлого года из-за решения правительства в три раза поднять цену на хлеб и урезать субсидии. Когда недовольство распространилось по всей стране, власти попытались вступить в диалог с протестным движением, которое возглавила Ассоциация суданских профсоюзов. 23 февраля президент распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций, с постов были смещены несколько лидеров региональных подразделений правящей партии «Национальный конгресс». Одновременно с этим в стране было введено чрезвычайное положение для принятия экстренных мер по выходу из тяжелого экономического кризиса.

В минувшие выходные, впервые с декабря, на улицы суданских городов вышли десятки тысяч человек. Демонстранты окружили здание Генштаба и отказались расходиться, требуя от военных встать на сторону народа. Силы безопасности попытались разогнать протестующих, но военные вступились за гражданских. Министр обороны генерал-лейтенант Авад бен Ауф заявил, что армия понимает причины, подтолкнувшие народ к протестам, но в то же время не позволит стране скатиться к хаосу.