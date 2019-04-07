Российские приставы вынудили азербайджанца раскошелиться

В Ставропольском крае России сотрудники краевого управления Федеральной службы судебных приставов призвали к ответу гражданина Азербайджана, который отказывался платить штраф за пьяное вождение, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт телеканала STV24.

По данным управления, гражданина Азербайджана задержали за пьяное вождение и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако нарушитель не торопился выполнять предписание суда.

Приехавшие к нему приставы выяснили, что мужчина был зарегистрирован временно и больше по адресу не проживает. Тогда сотрудники службы запретили ему выезд за пределы страны.

Спустя месяц после вынесения этого запрета должник сам пришел к приставам и попросил снять ограничение на выезд, поскольку через неделю у него заканчивалось разрешение на пребывание на территории России и ему срочно нужно было уехать из страны, чтобы его не привлекли за нарушение миграционного законодательства.

Приставы дали мужчине понять, что снимут запрет только после погашения долга по штрафу. Уже через час должник принес им квитанцию об оплате всей суммы штрафа.